Сетевое издание|18+|Вторник|21 фев 2023|12:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Ольга Чистякова поздравила мужчин с Днем защитника Отечества

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Депутат Законодательного собрания Пензенской области, руководитель регионального отделения Союза женщин России Ольга Чистякова поздравила мужчин с Днем защитника Отечества.

«Для каждого россиянина этот праздник - особая дата, а в свете происходящих событий его значение увеличилось многократно.

Сегодня свой долг перед Отчизной выполняют тысячи бойцов, защищающие нашу свободу, нашу жизнь, само существование нашей Родины. Наряду с ветеранами и профессиональными военными сегодня мы чествуем тех, кто оберегает от врага родную землю! Сколько их, тех, кто оставил дом, семью и без тени сомнения отправился на передовую? Подвиг их в наших сердцах навсегда!

Несомненна роль и тех, кто приближает победу в тылу. Наши мужчины встали плечом к плечу, чтобы поддержать солдат на передовой, помочь их женам и детям!

Сердечное спасибо говорю нашим воинам за честь и мужество, доблесть и отвагу, которые вы ежедневно проявляете на поле боя и в тылу!» - сказано в обращении.

Ольга Чистякова пожелала мужчинам крепкого здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Законодательного собрания Пензенской области
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте