21.02.2023 | 11:42

Депутат Законодательного собрания Пензенской области, руководитель регионального отделения Союза женщин России Ольга Чистякова поздравила мужчин с Днем защитника Отечества.

«Для каждого россиянина этот праздник - особая дата, а в свете происходящих событий его значение увеличилось многократно.

Сегодня свой долг перед Отчизной выполняют тысячи бойцов, защищающие нашу свободу, нашу жизнь, само существование нашей Родины. Наряду с ветеранами и профессиональными военными сегодня мы чествуем тех, кто оберегает от врага родную землю! Сколько их, тех, кто оставил дом, семью и без тени сомнения отправился на передовую? Подвиг их в наших сердцах навсегда!

Несомненна роль и тех, кто приближает победу в тылу. Наши мужчины встали плечом к плечу, чтобы поддержать солдат на передовой, помочь их женам и детям!

Сердечное спасибо говорю нашим воинам за честь и мужество, доблесть и отвагу, которые вы ежедневно проявляете на поле боя и в тылу!» - сказано в обращении.

Ольга Чистякова пожелала мужчинам крепкого здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой.