Группа управляющих компаний Пензы поздравила мужчин с 23 Февраля

21.02.2023 | 12:00

Группа управляющих компаний Пензы - ООО «Центр Плюс» по обслуживанию жилого фонда, АО «Арбековское», АО «Жилфонд Железнодорожного района» и ООО «Управляющая компания «Сурская Ривьера» - поздравляет мужчин со знаменательным праздником, Днем защитника Отечества.

«Для всех нас 23 Февраля - это день, который был и остается символом подлинного мужества, патриотизма и чести!

Пусть в вашем доме всегда царит спокойствие, мир и гармония! Крепкого здоровья, благополучия, хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне!» - говорится в обращении.