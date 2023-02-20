Сотрудники «ТНС энерго Пенза» приняли участие в донорской акции

В преддверии Дня защитника Отечества пензенские энергетики стали донорами крови.
Участники акции готовились к ней серьезно, соблюдая предписания врачей. После всех этапов медицинского осмотра работников компании допустили до донации.
У каждого донора произвели забор около 450 миллилитров крови.
«Меня радует, что многие коллеги поддержали акцию. Для нас это 20 минут времени и 450 мл крови, а для кого-то, возможно, шанс на спасение», - поделилась впечатлениями заместитель начальника управления информационных технологий и коммуникаций «ТНС энерго Пенза» Асия Янгузарова.
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