Магазины «Улыбка радуги» поделились идеями подарков к 23 Февраля

20.02.2023 | 11:11

В преддверии 23 Февраля многие задаются вопросом, что подарить друзьям, коллегам по работе, родным и близким. Хочется подобрать что-то полезное, презент, который придется по душе.

Сеть магазинов «Улыбка радуги» облегчила задачу прекрасной половине человечества, предложив беспроигрышные варианты. Вот топ-3 идей товаров, которые в преддверии мужского праздника можно приобрести с приятной скидкой.

На первом месте - парфюм. В «Улыбке радуги» большой выбор мужской парфюмерии. Здесь можно найти аромат для молодых людей, предпочитающих все модное, энергичное и свежее, или для солидных мужчин, делающих выбор в пользу классики.

К празднику на всю линейку действует скидка 40%.

На второй строчке - наборы для души и для душа. Выбор здесь огромный. Есть готовые подарочные наборы от разных производителей, а также отдельные товары: мужские шампуни, гели. Некоторые можно приобрести в рамках акции «Два по цене одного».

На третьей строчке - все для бритья. В «Улыбке радуги» представлены товары популярных брендов и новинки, которые стоит попробовать. Пена, лосьон, бальзам после бритья - все это доступно с существенной скидкой.

Скачав приложение «Улыбка радуги», весь ассортимент можно заказать через интернет заранее, а затем прийти в ближайший к дому магазин и забрать товар. Заказ соберут к определенному времени, которое укажет покупатель.

Информация о дополнительных акциях - в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Полный список адресов магазинов есть на сайте «Улыбки радуги».