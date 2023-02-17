В Пензе кошки прогнали грызунов и спасли растения в ботаническом саду

17.02.2023 | 18:57

Коллекция экзотических растений ботанического сада имени Ивана Спрыгина спасена от уничтожения грызунами. Редкие экземпляры тропической флоры и, что немаловажно, уникальный семенной фонд больше не будут подвергаться риску быть съеденными мышами или крысами. Серых хвостатых прогнали местные усатые и пушистые.

«На руках у меня сидит одна из наших, можно сказать, сотрудниц - это кошка Мася. В оранжерее у нас проживают две кошки, на территории сада гораздо больше», - рассказала биолог ботанического сада Светлана Юшковец.

Под ажурными сводами теплиц - царство Маси и Куклы. Здесь они полноправные хозяйки. Регулярно совершают инспекторские вылазки между грядками и клумбами. В отличие от своей приземленной подруги-брюнетки трехцветная красотка предпочитает быть наверху - так обзор лучше. Ни одна мышь от зоркого глаза охотницы не ускользнет.

Наработавшись вдоволь, кошки не прочь прилечь отдохнуть, помурчать.

Есть в ботаническом саду и другие мохнатые специалисты, например Раечка - участница регулярных фотосессий. А в кассе бок о бок с человеком тоже трудится мурлыка.

«Эту кошку зовут Хася, она охраняет нас от мышек», - отметила сотрудница ботанического сада Людмила Дерябина.

Все кошки работают в ботаническом саду на общественных началах. В штатном расписании их важные должности не значатся, следовательно, и зарплаты нет. Поэтому завтраками и обедами братьев меньших сотрудники кормят за свой счет.