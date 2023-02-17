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Общество

Работу по уборке снега в частном секторе признали проваленной

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Дороги в частном секторе Пензы практически не чистятся от снега. Об этом заявили депутаты гордумы на сессии в пятницу, 17 февраля.

Тему поднял Алексей Иванов, заявивший, что некоторых дорог вообще нет в муниципальном задании. Его поддержал Александр Смирнов. То, что МБУ «Пензавтодор» не справляется, признал и председатель думы Владимир Мутовкин, предложивший рассмотреть ситуацию в особом порядке.

«Часть дорог переданы администрациям районов, остальное чистим как можем», - объяснил начальник городского управления ЖКХ Ильдар Усманов. По его словам, зачастую жители не видят снегоуборочных машин потому, что дорога бесхозяйная, то есть не взята никем на баланс.

Усманов пояснил, что в соответствии с порядком принятия бесхозяйных или брошенных дорог решение принимается по каждому из случаев отдельно.

«Если денег в бюджете нет, то дорога как была бесхозяйной, так бесхозяйной и останется?» - спросил Смирнов. Начальник УЖКХ ответил утвердительно.

«Абсурд, когда у нас в городе есть дороги, которые ничьи, соответственно нет обязанности их чистить, ремонтировать. Такого быть просто не может. Нашли - увидели - приняли на баланс - планируйте средства на ремонт и содержание. Такой термин, как «бесхозяйная дорога», должен исчезнуть», - заявил депутат.

На критику отреагировал глава города Александр Басенко.

«Если мы сразу пойдем на принятие в казну всех этих дорог, объясните мне, пожалуйста, откуда у вас будет видеться источник финансов по содержанию этих дорог? Если бы у нас была возможность в неисчерпаемом источнике финансирования нашей деятельности, я бы в один день все эти объекты принял, заключил контракт и поставил ремонтировать и дороги, и сети, и все детские площадки. Взял бы волшебную палочку, махнул - и все бы началось.

Работа должна вестись в рамках правил бюджетного финансирования, которое предполагает обеспеченность расходов доходами. Лозунги говорить красиво, а надо исходить из реальных возможностей. Та же Бийская: сколько надо на то, чтобы ее отремонтировать? 2,5 миллиарда. Я с радостью готов отремонтировать все дороги завтра при наличии денег на это», - высказался он.

Владимир Мутовкин, в свою очередь, отметил: «Конечно, бесхозяйных дорог быть не должно, но к этому надо стремиться. Согласен, что одномоментно мы этот вопрос не решим. Я вижу, что лед тронулся, процесс пошел, инвентаризация идет».

«Очевидно, что бесхозные дороги есть, это уже говорит о многом. Ревизию таких дорог желательно сделать, ежегодно какие-то субсидии выделять, чтобы с ними работать», - поделился мнением депутат Петр Чугай.

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