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Общество

Продукция «Дамате» отмечена медалями выставки «Продэкспо-2023»

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Группа компании «Дамате» приняла участие в международной выставке продуктов питания «Продэкспо-2023», которая традиционно проходила в Москве с 6 по 10 февраля.

Выставка организована при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Торгово-промышленной палаты России. В этом году она проводилась в 30-й раз, участие в ней приняли более 2 тысяч компаний из 35 стран мира. Количество посетителей превысило 68 тысяч человек из 115 стран.

На «Продэкспо» было представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотические продукты.

Бренды мясной продукции «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и «Карачаевская черная», принадлежащие «Дамате», привезли золотые медали с выставки. При этом гости мероприятия смогли не только увидеть презентацию ассортимента, но и попробовать мясные деликатесы на дегустациях, организованных «Дамате» с участием профессионального шеф-повара.

Флагманский бренд компании «Индилайт» в очередной раз подтвердил отменный вкус и высокое качество продукции. В конкурсе «Лучший продукт - 2023» золото завоевали котлеты «Домашние» и ветчина из грудки и бедра индейки «Кампана». Золотые медали в номинации «Инновационный продукт» получили котлеты из индейки запеченные и рулька индейки в маринаде.

Продукция из мяса утки «Озёрка» получила золото в двух номинациях: «Лучший продукт - 2023» и «Инновационный продукт».

Впервые в конкурсе приняла участие продукция из баранины. Золото в номинации «Лучший продукт - 2023» получили стейк для гриля и корейка BazarCo, а также «Каре 8 ребер» от торговой марки «Карачаевская черная».

Помимо этого, на выставке «Продэкспо-2023» проходило награждение лучших халяль-продуктов от Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль». Первое место в категории «Мясопродукты» разделили стейк и филе грудки «Индилайт» и тушка утенка «Озёрка».

Группа компаний «Дамате» ежегодно участвует в выставке «Продэкспо». Это дает возможность расширить географию продаж, установить полезные деловые контакты с потенциальными партнерами и представить новинки ассортимента широкому кругу потребителей.

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