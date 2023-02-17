«Граждане СССР» отказываются платить за электроэнергию

В адрес гарантирующего поставщика электроэнергии «ТНС энерго Пенза» стали поступать письма от потребителей, называющих себя «Граждане СССР». Авторы обращений не только отказываются оплачивать уже потребленную электроэнергию, но и вводят в заблуждение других потребителей.
По данным на февраль 2023 года, в Пензенской области насчитывается около 50 таких абонентов. Общая сумма их долга составляет более 500 тысяч рублей.
Для поддержания платежной дисциплины «ТНС энерго Пенза» вынуждено применять к недобросовестным клиентам строгие меры, предусмотренные действующим законодательством РФ: начисление пени, ограничение электроснабжения, взыскание долга в судебном порядке. Возможны и другие нежелательные последствия в виде блокировки банковских счетов, ареста личного имущества и транспортных средств, запрета на выезд за пределы России.
Энергетики призывают граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки подозрительных организаций. По закону абоненты должны своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные услуги.
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