«Граждане СССР» отказываются платить за электроэнергию

17.02.2023 | 15:20

В адрес гарантирующего поставщика электроэнергии «ТНС энерго Пенза» стали поступать письма от потребителей, называющих себя «Граждане СССР». Авторы обращений не только отказываются оплачивать уже потребленную электроэнергию, но и вводят в заблуждение других потребителей.

По данным на февраль 2023 года, в Пензенской области насчитывается около 50 таких абонентов. Общая сумма их долга составляет более 500 тысяч рублей.

Для поддержания платежной дисциплины «ТНС энерго Пенза» вынуждено применять к недобросовестным клиентам строгие меры, предусмотренные действующим законодательством РФ: начисление пени, ограничение электроснабжения, взыскание долга в судебном порядке. Возможны и другие нежелательные последствия в виде блокировки банковских счетов, ареста личного имущества и транспортных средств, запрета на выезд за пределы России.

Энергетики призывают граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки подозрительных организаций. По закону абоненты должны своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные услуги.