Специалист «Русмолко» рассказал о сотрудничестве с аграрным вузом

16.02.2023 | 13:47

«Русская молочная компания», один из крупнейших производителей молока-сырья в России, приняла участие в расширенном заседании совета ректоров аграрных вузов Приволжского федерального округа и открытии всероссийской спартакиады «Здоровье».

В стенах Пензенского государственного аграрного университета собрались более 600 человек из 33 регионов. Встреча была посвящена результатам и перспективам взаимодействия вузов с региональными органами исполнительной власти.

Участников заседания приветствовал заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.

«В первую очередь хочу вас поблагодарить за приезд в наш регион. Очень приятно здесь видеть столь большую делегацию - в первую очередь, конечно, участников спартакиады. Также хочу поблагодарить вас как руководителей, которые приехали поддержать свои команды. Сегодняшняя встреча - отличный способ поделиться мнением, опытом, обсудить насущные вопросы. Она, безусловно, даст положительный результат для дальнейшего развития аграрного хозяйства» - подчеркнул министр.

Выступление руководителя службы по управлению персоналом «Русмолко» Юлии Брыкиной было посвящено многолетнему сотрудничеству компании и крупнейшего аграрного вуза региона.

«Русмолко» работает с ПГАУ более 10 лет. Специалисты компании проводят для студентов практические и теоретические занятия и тренинги, принимают участие в экзаменационных комиссиях и днях открытых дверей. В вузе создан специализированный класс «Русмолко», а в рамках федерального проекта «Профессионалитет» создана лаборатория. Студенты университета проходят ежегодную производственную практику на предприятиях компании. За годы сотрудничества на ней побывали около 250 молодых людей.

Кроме того, «Русмолко ежегодно выплачивает хорошо зарекомендовавшим себя студентам именные стипендии из средств компании независимо от государственных стипендий. Всего с 2012 года стипендиатами стали 78 человек.

Сегодня в «Русмолко» работают свыше 30% выпускников старейшего в регионе университета. В планах - дальнейшее расширение взаимодействия с университетом.

«Только так мы сможем подготовить молодых квалифицированных специалистов для компании», - завершила выступление Юлия Брыкина.