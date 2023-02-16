Профиль на Авито теперь можно подтвердить через Tinkoff ID

16.02.2023 | 09:51

Авито стал первой платформой для коммерции, пользователи которой смогут подтвердить профиль с помощью сервиса онлайн-авторизации Tinkoff ID. Функционал станет полноценной альтернативой подтверждению профиля по паспорту или другим документам.

При помощи сервиса клиенты смогут стать верифицированным пользователем, а значит, будут пользоваться всеми преимуществами платформы.

Подтверждение документов через Tinkoff ID - это функция, которая взаимно упрощает коммуникацию на классифайде для покупателей и продавцов. Для первых - это подтверждение того, что они взаимодействуют с реальным человеком, а не созданным автоматически фейковым аккаунтом. Для вторых - повышение доверия к своим объявлениям, и, как следствие, рост трафика на них, кратное увеличение шансов осуществить сделку.

Чтобы верифицировать профиль через Tinkoff ID, необходимо быть клиентом «Тинькофф». Для начала нужно авторизоваться в приложении Авито, затем зайти в свой профиль, в раздел «Управление профилем», далее - в «Основные данные»/«Подтверждение данных»/Tinkoff ID.

Система предложит открыть мобильное приложение «Тинькофф» для проверки данных. Это займет менее минуты. Значок «Документы проверены» в профиле появится сразу.

По данным Авито, 86% пользователей считают, что безопасность - ключевой фактор при использовании сервиса. Компания постоянно увеличивает число технических инструментов для повышения прозрачности сделок и защиты пользователей.

В основе сервиса Tinkoff ID лежат передовые технологии безопасности экосистемы «Тинькофф». Специальная ML-модель и алгоритмы в ее основе во время каждой верификации моментально анализируют профиль пользователя и в зависимости от уровня риска автоматически применяют дополнительные методы проверки данных, если они требуются.

«Мы стремимся выстроить для своих пользователей безопасный путь, размечая им дорогу на платформе при помощи различных траст-факторов, которые помогают принять решение во время планирования или совершения сделки. Значки о прохождении проверок для подтверждения подлинности профиля - один из важнейших таких факторов», - отметил директор департамента Trust&Safety Авито Андрей Рыбинцев.

«Мы запустили Tinkoff ID меньше года назад, и сегодня это уже гораздо больше, чем просто инструмент для быстрого онлайн-входа. Наша интеграция с Авито — этому подтверждение. Мы рассчитываем, что в будущем Tinkoff ID станет своеобразным цифровым паспортом, настоящим знаком доверия в Сети», - добавил директор платежных систем - зампред правления «Тинькофф» Анатолий Макешин.