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Общество

На поддержку семей участников СВО в 2023 году направили 26,2 млн

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В Пензенской области на поддержку семей участников СВО в 2023 году направят 26 млн 206 тыс. 600 рублей. Решение о выделении этой суммы из резервного фонда регионального правительства принял его председатель Николай Симонов, подписавший соответствующее постановление 14 февраля.

В документе уточняется, что 18 млн 653 тыс. 700 рублей пойдет на предоставление бесплатного питания (завтрака и обеда) школьникам 1-11-х классов; 7 млн 552 тыс. 900 рублей - на освобождение от платы за детский сад.

Деньги проведут по линии минобра.

На последней сессии областного Законодательного собрания министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан заявил, что на поддержку семей пензенцев - участников СВО необходимо 94,3 млн рублей.

Изменения в законе предусматривают единовременную выплату на каждого ребенка в размере 50 тыс. рублей; ежемесячную 50%-ю компенсацию оплаты ЖКУ в расчете на одного человека в месяц супруге, несовершеннолетним детям, родителям (в случае отсутствия y военнослужащих семьи), ежемесячную выплату жене и детям 1 080 рублей на проезд в общественном транспорте.

Тогда уточнялось, что предварительное количество получателей компенсации расходов на ЖКУ составило 6 049 человек, а ежемесячной денежной выплаты на проезд - 3 708 человек.

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