В Пензенской области в 2022 году рак выявили у 31 ребенка

15.02.2023 | 09:17

В Пензенской области за 2022 год на учет в онкологическом диспансере приняли 31 ребенка. Такую статистику в среду, 15 февраля, опубликовало министерство здравоохранения региона.

Данные приурочены к Международному дню детей, больных раком.

В 2023 году на учете в онкодиспансере находятся 252 ребенка в возрасте от 0 до 17 лет. Медики отмечают, что важно выявлять рак на первой-второй стадиях. В таком случае прогнозы терапии, как правило, благоприятны.

«Огромную роль в выявлении злокачественных опухолей играют регулярные профилактические осмотры. Поэтому специалисты рекомендуют прислушиваться к своим детям, проводить регулярные осмотры и обследования», - пояснили в пресс-службе минздрава.

Ранее сообщалось, что в регионе не снижается количество случаев онкозаболеваний. Ежегодно регистрируется около 7,2 тыс. новых пациентов, сейчас на учете в онкологическом диспансере состоит 43,5 тыс. человек.

Наиболее сильно на продолжительность жизни влияют рак легкого, рак молочной железы, рак шейки матки, колоректальный рак. В последнее время опухоли все чаще стали находить у молодых жителей области.