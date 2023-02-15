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Общество

В Пензенской области с начала года рак выявили у 31 ребенка

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В Пензенской области с начала года на учет в онкологическом диспансере приняли 31 ребенка. Такую статистику в среду, 15 февраля, опубликовало министерство здравоохранения региона.

Данные приурочены к Международному дню детей, больных раком.

В 2023 году на учете в онкодиспансере находятся 252 ребенка в возрасте от 0 до 17 лет. Медики отмечают, что важно выявлять рак на первой-второй стадиях. В таком случае прогнозы терапии, как правило, благоприятны.

«Огромную роль в выявлении злокачественных опухолей играют регулярные профилактические осмотры. Поэтому специалисты рекомендуют прислушиваться к своим детям, проводить регулярные осмотры и обследования», - пояснили в пресс-службе минздрава.

Ранее сообщалось, что в регионе не снижается количество случаев онкозаболеваний. Ежегодно регистрируется около 7,2 тыс. новых пациентов, сейчас на учете в онкологическом диспансере состоит 43,5 тыс. человек.

Наиболее сильно на продолжительность жизни влияют рак легкого, рак молочной железы, рак шейки матки, колоректальный рак. В последнее время опухоли все чаще стали находить у молодых жителей области.

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