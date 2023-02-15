Появился новый способ пожаловаться администрации Октябрьского района

15.02.2023 | 15:43

Жители Октябрьского района Пензы с вечера вторника, 14 февраля, утратили связь со своей администрацией. У горожан пропала возможность отправлять сообщения в районный чат в Viber, где они находились в прямом контакте с чиновниками.

За несколько последних часов работы чата пензенцы оставили десятки сообщений с жалобами на уборку снега. В 19:02 глава районной администрации Ольга Сорокина написала: «Уважаемые жители! Очистка в частном секторе - в ночь и продолжится завтра с утра весь день». После этого у пользователей исчезла возможность отправлять сообщения. Люди решили, что им «прикрыли рты».

Редакция сетевого издания «ПензаИнформ» связалась с Ольгой Сорокиной с целью выяснить, что именно случилось. Оказалось, что администрация района удивлена произошедшим не меньше, чем жители.

«По непонятным причинам администратору чата ограничен доступ. Одновременно исчезла возможность писать сообщения. Мы уже обратились в техподдержку Viber, но такая ситуация нас, конечно, не устраивает. Тем более что это случилось уже во второй раз. Также давно появились проблемы с отправкой фотографий», - рассказала Ольга Сорокина.

Чтобы всегда оставаться на связи с жителями, администрация Октябрьского района просит их подписаться на свою официальную группу в соцсети «ВКонтакте» или чат в Telegram «Октябрьский район».