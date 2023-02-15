«Авито Работа» запускает инструмент для быстрого трудоустройства

15.02.2023 | 16:13

Формат one day offer (трудоустройство за один день) набирает все большую популярность на рынке труда. Такая форма экспресс-найма позволяет компаниям подбирать нужных специалистов на открытые вакансии буквально за сутки. Следуя тренду, платформа «Авито Работа» запустила новый инструмент для быстрого трудоустройства - бейдж на резюме «Могу выйти завтра».

Салатовый бейдж могут разместить все соискатели, которые ищут работу на Авито и имеют желание и возможность приступить к выполнению обязанностей уже на следующий день. Работодателям будет удобно отобрать таких кандидатов на платформе с помощью одноименного фильтра.

«Трудоустройство за один день распространено среди прогрессивных IT-компаний. Постепенно практику переняли и работодатели сегмента массовых профессий. Им свойственны большие объемы и высокие темпы найма, и часто персонал нужен еще «вчера» - на замену или для усиления. Находить работу или подработку быстрее хотят и соискатели.

Как одна из крупнейших рекрутинговых платформ, «Авито Работа» помогает обеим аудиториям находить точки соприкосновения. Новый инструмент «Могу выйти завтра» позволит пользователям выделить свои резюме среди остальных. Решение также существенно упростит поиск таких кандидатов работодателям», - отметил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

На платформе уже более 60 тысяч резюме соискателей со всей страны выделены значком «Могу выйти завтра», почти половина из них - в категории «Без опыта, студенты». Это объясняется тем, что такие соискатели, как правило, более гибки по времени и готовы выйти на работу сразу после короткого инструктажа.

Подобный подход близок и работодателям, которые стали более активно вовлекать в трудовую деятельность самые разные социальные группы. Так, многие предпочитают нанимать молодых и начинающих специалистов и затем обучать их «под себя» с прицелом на долгосрочное сотрудничество.

В топ резюме с бейджем «Могу выйти завтра» включены также соискатели в группах профессий «Продажи» (9% общего объема таких резюме), «Транспорт, логистика» (8%), «Строительство» (7%), «Административная работа», «Производство, сырье, сельское хозяйство» (по 4%) и «Туризм, рестораны» (3%).

При трудоустройстве за один день эксперты «Авито Работы» советуют не забывать о базовых правилах безопасности. В помощь соискателям - другой наглядный бейдж, «Компания проверена», говорящий о благонадежности и стабильности работодателя, а также подробные отзывы о компаниях от их сегодняшних и бывших сотрудников.