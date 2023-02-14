В Госдуме предложили содержать собак в приютах до самой смерти

14.02.2023 | 10:54

В Госдуму внесен законопроект о запрете возврата бездомных собак из приютов на улицу. В числе его авторов - председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, зампредседателя комитета палаты по охране здоровья Сергей Леонов, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

В проекте, размещенном в электронной базе законопроектов Госдумы «Законотворчество», предлагается внести изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».

В частности, парламентарии предлагают «содержать поступивших в приюты для животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, до наступления естественной смерти или передачи таких животных новым владельцам».

«Оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения. В последнее время отмечается рост численности бездомных животных без владельцев. Необходимо принять эффективные подходы к работе с бездомными собаками и в первую очередь защитить людей от контакта с безнадзорными собаками», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Жители области не раз жаловались на бездомных собак, возвращенных после приюта в места обитания. Так, в понедельник, 13 февраля, пензенец с Шуиста рассказал о своре, бегающих рядом со школой и гоняющихся за юными лыжниками на уроках физкультуры. На ухе одной из собак уже имеется бирка, то есть она побывала в приюте, стерилизована и выпущена в привычную среду обитания.

Предложения не выпускать стерилизованных животных в прежние места обитания не раз обсуждались в органах власти. Так, в ноябре 2022 года депутат Пензенской городской думы Александр Смирнов рекомендовал отвозить их в промышленные зоны.

А глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский при обсуждении наболевшего вопроса попросил не выпускать собак в общественных местах, особенно вблизи школ и детских садов, даже если они были там отловлены. «Лесов вокруг много, пусть пасутся», - отметил он.