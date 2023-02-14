«Русмолко» засеет в Пензенской области более 80 тысяч га

14.02.2023 | 11:39

«Русская молочная компания», входящая в тройку крупнейших производителей молока в России, активными темпами ведет подготовку к весенней посевной кампании. Специалисты рассчитывают получить высокую урожайность и полностью обеспечить поголовье крупного рогатого скота кормами собственного производства. В планах - начать сев в апреле.

В Пензенской области под сельскохозяйственные культуры «Русмолко» выделила в 2023 году более 80 тысяч га. Компания посеет яровую пшеницу, ячмень, кукурузу, сою, овес, подсолнечник, сахарную свеклу, гречиху, многотравье, суданку, горох, люцерну. Кроме того, в севооборот добавлена высокомаржинальная культура - горчица.

Одно из преимуществ «Русмолко» - наличие собственного семеноводческого направления, что позволяет с высоким качеством подготавливать семена зерновых, зернобобовых, мелкосеменных культур. Кроме того, в полном объеме закуплены семена технических и масленичных культур: подсолнечника, свеклы и кукурузы.

Важной задачей перед посевной является своевременная подготовка техники к сезону. В хозяйствах компании продолжается подготовка транспортного парка, насчитывающего более 500 единиц комбайнов, сеялок, опрыскивателей, погрузчиков, почвообрабатывающей техники, прицепных агрегатов и других механизмов и агрегатов. Собственный парк полностью закрывает потребности «Русмолко в транспортных единицах на время посевной.

Компания уже сейчас на 100% обеспечена средствами защиты растений и минеральными удобрениями. В этом году «Русмолко» организовало курсы более чем для 50 специалистов растениеводческого направления. В их подготовке участвуют представители ведущих фирм по производству удобрений и средств защиты растений. Кроме того, «Русмолко» проводит обучение своих сотрудников на базе Пензенского государственного аграрного университета.

Растениеводческое направление «Русмолко» тесно связано с развитием проектов в молочном животноводстве. На протяжении всего периода деятельности компания полностью обеспечивает растущее поголовье кормами собственного производства. На сегодняшний день в «Русмолко» сформирован замкнутый цикл, включающий производство, хранение и переработку зерна. Всего под управлением «Русмолко» находится 152 000 га земли.