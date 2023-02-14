Артезианская вода поможет женщинам поправить репродуктивное здоровье

14.02.2023 | 12:04

Врачи, диетологи, тренеры - все напоминают, что нужно пить больше воды, поддерживая водный баланс. Рекомендация правильная, но немногие ей следуют. Вместе с тем количество воды в клетках женского организма напрямую влияет на состояние нервной и гормональной системы, что непосредственно сказывается на репродуктивном здоровье.

Часто недостаток жидкости отражается на состоянии слизистой шейки матки, что становится препятствием к долгожданной беременности.

Кроме того, мозг воспринимает обезвоживание как угрозу и включает режим самосохранения. Необходимая влага перераспределяется на обеспечение более жизненно важных систем. Как следствие, задача по продолжению рода уходит на второй план.

Не последнюю роль вода играет и в сохранении женской красоты. Состояние кожи, тела, волос, ногтей и суставов напрямую зависит от количества и качества жидкости, которую мы пьем. В режиме «самосохранения» организм будет запасать воду, поэтому женщина может прибавить в весе, появится отечность. Однако напрасные попытки скинуть лишние килограммы ни к чему не приведут, если не восстановить водный баланс.

Если возникли проблемы с зачатием, эксперты рекомендуют в первую очередь наладить питьевой режим. Необходимо придерживаться общепринятой статистики и выпивать около 30-40 мл воды на один кг веса, то есть около 2,5 л при весе в 70 кг. Пить лучше маленькими глотками и часто.

Большое значение имеет качество воды. В Пензенской области есть артезианский источник «Ключ здоровья». Именно такую воду советуют пить для восстановления женского здоровья.

Скважина располагается в селе Большая Валяевка Пензенского района, в экологически чистом районе. Водоносный пласт залегает на глубине 180 метров - попадание загрязнений с поверхностных слоев почвы в этом случае исключено. Еще одно преимущество - для очистки этой воды не используются хлорсодержащие препараты, так как она уже очищена природой и насыщена необходимыми микроэлементами.

Пензенцы могут заказать воду через сервис «Торнадо» либо в киоске рядом с домом.

Регулярное употребление воды «Ключ здоровья» - это серьезный шаг на пути к красоте, молодости, здоровью и созданию крепкой семьи.