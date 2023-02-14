Сетевое издание|18+|Вторник|14 фев 2023|15:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Артезианская вода поможет женщинам поправить репродуктивное здоровье

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Врачи, диетологи, тренеры - все напоминают, что нужно пить больше воды, поддерживая водный баланс. Рекомендация правильная, но немногие ей следуют. Вместе с тем количество воды в клетках женского организма напрямую влияет на состояние нервной и гормональной системы, что непосредственно сказывается на репродуктивном здоровье.

Часто недостаток жидкости отражается на состоянии слизистой шейки матки, что становится препятствием к долгожданной беременности.

Кроме того, мозг воспринимает обезвоживание как угрозу и включает режим самосохранения. Необходимая влага перераспределяется на обеспечение более жизненно важных систем. Как следствие, задача по продолжению рода уходит на второй план.

Не последнюю роль вода играет и в сохранении женской красоты. Состояние кожи, тела, волос, ногтей и суставов напрямую зависит от количества и качества жидкости, которую мы пьем. В режиме «самосохранения» организм будет запасать воду, поэтому женщина может прибавить в весе, появится отечность. Однако напрасные попытки скинуть лишние килограммы ни к чему не приведут, если не восстановить водный баланс.

Если возникли проблемы с зачатием, эксперты рекомендуют в первую очередь наладить питьевой режим. Необходимо придерживаться общепринятой статистики и выпивать около 30-40 мл воды на один кг веса, то есть около 2,5 л при весе в 70 кг. Пить лучше маленькими глотками и часто.

Большое значение имеет качество воды. В Пензенской области есть артезианский источник «Ключ здоровья». Именно такую воду советуют пить для восстановления женского здоровья.

Скважина располагается в селе Большая Валяевка Пензенского района, в экологически чистом районе. Водоносный пласт залегает на глубине 180 метров - попадание загрязнений с поверхностных слоев почвы в этом случае исключено. Еще одно преимущество - для очистки этой воды не используются хлорсодержащие препараты, так как она уже очищена природой и насыщена необходимыми микроэлементами.

Пензенцы могут заказать воду через сервис «Торнадо» либо в киоске рядом с домом.

Регулярное употребление воды «Ключ здоровья» - это серьезный шаг на пути к красоте, молодости, здоровью и созданию крепкой семьи.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте