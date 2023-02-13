В Пензе ищут подрядчика для захоронения тары от нефтепродуктов

13.02.2023 | 08:11

В Пензе на услугу по захоронению мусора готовы потратить 1 млн 360 тыс. 200 рублей. Соответствующий электронный аукцион размещен на сайте госзакупок, заказчиком выступает МБУ «Пензавтодор».

Речь идет о твердых отходах производства и потребления, относящихся к III-IV классу. Это:

- кисти и валики, загрязненные лакокрасочными материалами,

- золошлаковая смесь от сжигания углей,

- тормозные колодки, отработанные с остатками накладок асбестовых,

- мусор и смет от уборки складских помещений и гаража,

- отработанные воздушные фильтры автотранспортных средств,

- рабочая кожаная обувь и незагрязненная спецодежда, утратившие потребительские свойства,

- резиновая пыль (мука),

- тара, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), лакокрасочными материалами (содержание 5% и более),

- мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации.

«Место оказания услуг: полигон для размещения отходов производства и потребления, расположенный на расстоянии не более 10 км от Пензы», - говорится в документах.

Заявки от претендентов будут приниматься до 15 февраля, 17-го числа конкурсная комиссия подведет итоги и определит победителя, с которым заключат контракт на срок до конца 2023 года.