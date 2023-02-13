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Общество

В День города для пензенцев выступит группа за 7 млн рублей

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В День города в Пензе выступит столичная группа «Любэ». Концерт состоится 10 июня на Юбилейной площади. Артисты будут радовать публику не менее часа. Информация об этом содержится в документах, опубликованных на сайте госзакупок.

Подарок жителям к 360-летию Пензы будет стоить 7 млн рублей. Заказчиком выступает ЦПКиО имени В. Г. Белинского. Половину суммы необходимо внести на счет исполнителя до 15 февраля, еще половину - до 25 марта.

Подготовка к празднованию юбилея стартовала 6 февраля. Формат мероприятий на тот момент еще не был определен.

Сообщалось, что он будет зависеть от ситуации в стране. Готовиться к дате поручили всем профильным ведомствам, особое внимание уделят чистоте города.

Пока юбилей не вызывает у пензенцев энтузиазма. Под постом, анонсирующим событие, в группе PenzaInform.ru соцсети «ВКонтакте» горожане написали, что все еще ожидают появления 350 скверов, обещанных на предыдущий юбилей. Пользователи также напомнили, что идет СВО, гибнут люди, поэтому не до праздника.

В 2022 году в День города для пензенцев выступила авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи»; в 2021-м торжеств не было из-за коронавируса; в 2020-м народу подарили арт-объект «Радушный Кентавр» и концерт Burito, в 2018-м - выступление «Хора Турецкого».

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