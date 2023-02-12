В поликлинике в Терновке откроют центр помощи пациентам с онкологией

В Пензе в 2023 году начнет работу еще один центр амбулаторной онкологической помощи. Он откроется в поликлинике Пензенской районной больницы в Сухумском проезде, 8.
«В его условиях пациенты получат качественную диагностику при подозрении на злокачественные новообразования, при необходимости - направление на этап спецонколечения», - сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Медучреждение расположится в пристрое к поликлинике. Его сейчас возводят. Работы предполагается закончить летом этого года.
В центре хотят создать кабинеты МРТ, рентгеновских и маммографических исследований, УЗИ, а также эндоскопическое отделение, малую операционную, кабинеты врачей-специалистов.
«Стоимость работ составляет более 116 миллионов рублей, выделенных из областного и федерального бюджетов», - добавили в минздраве.
На данный момент в Пензенской области функционируют шесть из десяти запланированных ЦАОП. Они созданы на базе поликлиник № 2, 4, 14 Пензы, областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, а также Кузнецкой и Сердобской межрайонных больниц.
В 2023 году предполагается открытие площадки в Каменской межрайонной больнице.
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