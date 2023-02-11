В Пензенской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с

11.02.2023 | 15:00

В воскресенье, 12 февраля, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности: местами порывы южного ветра будут достигать 15-18 м/c.

Повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи. Об этом предупредили в главном региональном управлении МЧС.

Ночью ожидается температура воздуха -11 °С, днем -7 °С. Синоптики обещают облачную погоду и небольшой, местами умеренный снег.

Специалисты напоминают: при усилении ветра следует выходить из дома только при необходимости и не оставлять без присмотра детей. На улице при сильном ветре рекомендуется укрыться в подземном переходе или в подъезде, максимально отдалиться от деревьев, рекламных щитов, недостроенных зданий.

«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам», - предупредили в ведомстве.