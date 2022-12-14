В ПАО «Т Плюс» подвели итоги уходящего года

14.12.2022 | 18:15

Больше полутора миллиардов рублей вложено в тепловые сети Пензы в 2022 году. Не снижать ранее взятую планку намерены и в следующем, 2023-м, заверил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

На пресс-конференции подвели итоги уходящего года. Все взятые на себя обязательства по ремонтной программе компания выполнила во всех регионах присутствия. В Пензе уже почти два года, помимо магистральных трубопроводов, в зоне ответственности ПАО и внутриквартальные сети — хозяйство МКП «Теплоснабжение».

«Мы ситуацию уже сильно поменяли, я считаю, в Пензе и еще не все завершили. Будем доводить программу до того результата, который заявили и который хотели», - сообщил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

Между отопительными сезонами в Пензе поменяли почти 23 километра труб, реконструировали 19 центральных тепловых пунктов. Реализован и другой крупный проект.

«Завершили строительство насосной станции в Арбекове, которая позволит существенно улучшить гидравлический режим в Дальнем Арбекове и тем самым повысить качество теплоносителя, который мы подаем», - рассказал главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин.

В отопительный сезон вошли, как считают в компании, без серьезных аварий и масштабных отключений.

«В основном дефекты были в квартальных сетях - это те, что мы приобрели как актив «Теплоснабжения». Соответственно, квартальные сети еще требуют к себе повышенного внимания», - отметил технический директор Пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Дмитрий Шелихов.

По словам Андрея Вагнера, модернизация сетевого хозяйства в Пензе продолжится, все, что в силах компании, она сделает. Клиентам руководство «Т Плюс» выражает благодарность за высокую платежную дисциплину. Победителей традиционной акции «В Новый год - без долгов» ждут не только подарки, но и кешбэк при оплате отопления и горячей воды.