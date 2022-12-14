В «МегаФоне» внедрят модель совместимости оператора и абонента

14.12.2022 | 13:39

Компания «МегаФон» занята вопросом повышения эффективности коммуникации. Для этого специалисты разработают модель индивидуальной совместимости абонентов и операторов контактного центра.

Систему обучат подбирать пары «оператор - абонент», которые с большой вероятностью достигнут взаимопонимания.

Пилотный проект запустят уже в декабре. На этом этапе запланированы формирование модели эффективной совместимости и ее тестирование. В следующем году ее уже хотят использовать в работе контактного центра.

Искусственный интеллект, определяя совместимость, будет принимать в расчет множество параметров: возраст, пол, результаты аттестаций и обучения сотрудников, историю оценок и переговоров, хобби оператора.

Влияние на результат могут оказать и коммуникационные навыки сотрудников кол-центра, к примеру стиль и темп речи, громкость голоса, особенность дикции.

В итоге звонки будут распределяться с учетом персональной совместимости с каждым абонентом, а не случайным образом.

Для создания модели эксперты компания Axenix, технологического партнера проекта, обрабатывают результаты опросов операторов и их супервайзеров, исторические данные по ранее проведенным звонкам. Информацию используют для обучения алгоритмов. Добиться оптимального результата помогают технологии перевода речи в текст и обработки естественного языка.

«Мы верим в эффективность решения нашего партнера. Количество проактивных обращений к абонентам со стороны компании строго регламентировано, на основе больших данных вычисляется наиболее удобное время для звонка. Нам важно, чтобы эти контакты были максимально эффективны: оператор точно донес нужную информацию до клиента в удобной форме, а абонент в результате воспользовался персональным предложением. Проверка совместимости клиента с оператором кол-центра станет инновационным проектом для российского телеком-рынка», - отметил директор по стратегии и развитию бизнеса Александр Соболев.

«Предложенный нами алгоритм позволяет лучше понимать потребности разных категорий клиентов. Так, молодые люди до 30 лет реже склонны выслушать предложение оператора до конца и принять его, чем люди более старшего возраста. Люди среднего возраста чаще готовы выслушать оператора мужского пола. Абоненты от 50 лет и старше чаще готовы общаться и вероятнее принимают оффер при общении с операторами в возрасте. Ранее наша команда реализовывала подобный сервис для финансовой организации, это позволило повысить конверсию звонков на 5 процентных пунктов и принесло заказчику существенный дополнительный доход. Однако в России подобные проекты пока единичны, и другие примеры в отрасли телекоммуникаций нам пока неизвестны», - рассказала менеджер по углубленной аналитике компании Axenix Анна-Мария Лонь.