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Общество

Купить квартиру в пензенском ЖК «Лайм Парк» стоит до Нового года

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Холдинг «Термодом» предлагает клиентам встретить Новый год с новым домом.

Теплым - с собственной системой отопления. Уютным - на балконе второго этажа будет здорово пить горячий чай, глядя на заснеженный город. Камерным - таунхаусы рассчитаны всего на две, три или четыре семьи. Комфортным - с собственными парковочными местами и земельными участками за домом, где можно создать зону барбекю или игровую площадку.

Что еще важно, при покупке клиенты холдинга существенно экономят семейный бюджет, ведь до конца декабря действует госпрограмма льготной ипотеки. Правительство РФ не планирует продлевать ее в 2023 году.

Таунхаусы уже сданы, ключи вручат сразу после покупки.

Узнать больше о проекте можно

- на сайте termodom-pnz.ru.

- в офисах продаж холдинга «Термодом» по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

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