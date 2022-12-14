Большинству не хватает денег на достойную встречу Нового года

14.12.2022 | 15:41

Большинству опрошенных граждан не хватает денег, чтобы отметить наступление 2023 года так, как им бы хотелось. 15 процентов респондентов заявили, что вынуждены будут взять кредиты на эти цели.

Результаты опроса приводит «Газета.ru».

60 процентов респондентов сообщили, что не станут прибегать к займам, 50 процентов собираются урезать траты на праздник, 25 процентов пока не уверены, обратятся ли за кредитом, 7 процентов намерены взять в долг у родственников.

Согласно данным аналитиков, 72 процентам участников опроса сейчас не хватает средств, чтобы покрыть все желаемые расходы на празднование Нового года. 40 процентам для этого нужно около 5 000 рублей, 35 процентам - от 5 000 до 10 000, а 25 процентам - свыше 10 000 рублей.

Опрос проводился в начале декабря по репрезентативной выборке из 1 000 человек в возрасте от 25 до 50 лет в 45 регионах РФ.

Жители Пензенской области также хотят урезать траты на Новый год. Так, большинство опрошенных (45 процентов) заявили, что планируют потратить на праздничный стол до 5 000 рублей. 30 процентов респондентов выбрали ответ «Не буду отмечать».