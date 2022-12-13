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Общество

В пензенской агрофирме «Раздолье» рассказали о битве за урожай

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Картошка по 19 рублей, лук - по 17. Чтобы у жителей Пензенской области была возможность круглый год покупать свежие овощи, работники агрофирмы «Раздолье» в сезон уборки урожая трудятся в три смены.

Эта осень изобиловала дождливыми днями, сокращалось время, когда техника могла выйти в поле для уборки культур. В слякоть КамАЗы, тракторы просто вязли в земле. Поэтому в немногочисленные солнечные дни аграрии трудились сутками без остановки. Работа не прекращалась ни днем ни ночью.

Следующая задача - подготовить овощи к зимнему хранению: отделить от земли, просушить, загрузить в хранилища.

Капризы погоды не помешали самому крупному овощеводческому хозяйству региона собрать достойный урожай.

По многим культурам показатели удалось увеличить. По картофелю урожайность составила около 50 тонн с гектара, что на 20% больше, чем в прошлом году. Аграрии добились рекордного урожая капусты - 116 тонн с гектара против 87,5 в прошлом сезоне.

По луку урожайность удалось повысить на 25%, по моркови показатель близок к прошлогоднему.

«Овощи помещены в хранилище, где созданы все условия, чтобы сохранить их до следующего сезона. Урожай собрали хороший, достаточный для того, чтобы обеспечить всю Пензенскую область и соседей из других регионов», - пояснил управляющий агрофирмы «Раздолье» Евгений Осьминин.

По его словам, за сохранностью овощей следит электронная система, которая контролирует основные показатели микроклимата: влажность и температуру.

Помимо овощной группы, «Раздолье» занимается выращиванием подсолнуха, сои, гороха, озимой и яровой пшеницы. По всем культурам удалось добиться роста за счет улучшения посадочного материала и применения передовых решений в отрасли растениеводства.

В разгар уборочной кампании губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посещал агрофирму «Раздолье».

«Главная задача - обеспечить продовольственную безопасность. Ваша стабильная работа важна для обеспечения населения качественными овощами по доступной цене. «Раздолье» - технологичное предприятие, которое постоянно обновляет оборудование, применяет современные технологии», - отметил Олег Мельниченко.

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