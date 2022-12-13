Стало известно, выведут ли войска из Украины до конца 2022 года

13.12.2022 | 14:29

О выводе российских войск с территории Украины до конца года не может быть и речи. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 13 декабря.

Он отвечал на вопрос журналистов о том, рассматривается ли возможность начала вывода вооруженных сил до конца 2022-го.

«Украинской стороне необходимо принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время. Эти реалии говорят о том, что у Российской Федерации появились новые субъекты. Появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях», - цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, без учета указанных реалий невозможно «продвижение вперед» в вопросе урегулирования конфликта.

Ранее Владимир Путин заявил, что из 300 000 мобилизованных половина (150 000) уже находятся в зоне специальной военной операции, в том числе 77 000 - непосредственно в боевых подразделениях. Остальные располагаются на вторых и третьих рубежах, где заняты территориальной обороной или же проходят дополнительную подготовку.