Сетевое издание|18+|Вторник|13 дек 2022|17:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
 

Общество

«Русмолко» и ПГАУ подвели итоги проекта «Профессионалитет»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенском государственном аграрном университете (ПГАУ) состоялось итоговое заседание управляющего совета образовательно-производственного сельскохозяйственного центра Пензенской области, созданного в рамках федерального образовательного проекта «Профессионалитет».

На заседании был заслушан отчет о работе в 2022 году и подведены итоги защиты председателей управляющих компаний образовательно-производственных центров (кластеров).

«Федеральный проект «Профессионалитет» важен для развития наших образовательных учреждений, для развития сельского хозяйства, поскольку ни одна технология, ни одна машина не работает без грамотных, обученных специалистов. Я очень рад, что на базе нашего агарного университета удалось реализовать такой проект», - отметил, приветствуя собравшихся, министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.

Проект «Профессионалитет» направлен на создание новой системы обучения на базе среднего профессионального образования и формирование абсолютно нового подхода в подготовке кадров. «Русская молочная компания» и Пензенский государственный аграрный университет являются партнерами в реализации с апреля 2022 года. Вуз служит образовательной базой, «Русмолко» предоставляет собственные производственные мощности для проведения практических занятий студентов и стажировки преподавателей, а специалисты компании выступают наставниками.

Компанию «Русмолко» как профильного работодателя и члена управляющего совета кластера на мероприятии представляла руководитель службы управления персоналом Юлия Брыкина. Она поделилась практиками и знаниями, полученными в процессе обучения управленческих команд, рассказала о стажировке преподавателей ПГАУ на предприятиях компании и отметила, что «Русмолко» планирует наладить взаимодействие не только с ПГАУ, но и с другими учебными заведениями кластера.

«Благодаря совместной работе учебного заведения, министерств образования и сельского хозяйства, профильных работодателей в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в дальнейшем мы получим молодых специалистов с компетенциями, необходимыми для нашего производства», - сказала Юлия Брыкина.

После заседания ректор вуза Олег Кухарев провел для гостей экскурсию по лабораториям образовательно-производственного сельскохозяйственного центра на базе Пензенского ГАУ.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте