«Русмолко» и ПГАУ подвели итоги проекта «Профессионалитет»

13.12.2022 | 16:02

В Пензенском государственном аграрном университете (ПГАУ) состоялось итоговое заседание управляющего совета образовательно-производственного сельскохозяйственного центра Пензенской области, созданного в рамках федерального образовательного проекта «Профессионалитет».

На заседании был заслушан отчет о работе в 2022 году и подведены итоги защиты председателей управляющих компаний образовательно-производственных центров (кластеров).

«Федеральный проект «Профессионалитет» важен для развития наших образовательных учреждений, для развития сельского хозяйства, поскольку ни одна технология, ни одна машина не работает без грамотных, обученных специалистов. Я очень рад, что на базе нашего агарного университета удалось реализовать такой проект», - отметил, приветствуя собравшихся, министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.

Проект «Профессионалитет» направлен на создание новой системы обучения на базе среднего профессионального образования и формирование абсолютно нового подхода в подготовке кадров. «Русская молочная компания» и Пензенский государственный аграрный университет являются партнерами в реализации с апреля 2022 года. Вуз служит образовательной базой, «Русмолко» предоставляет собственные производственные мощности для проведения практических занятий студентов и стажировки преподавателей, а специалисты компании выступают наставниками.

Компанию «Русмолко» как профильного работодателя и члена управляющего совета кластера на мероприятии представляла руководитель службы управления персоналом Юлия Брыкина. Она поделилась практиками и знаниями, полученными в процессе обучения управленческих команд, рассказала о стажировке преподавателей ПГАУ на предприятиях компании и отметила, что «Русмолко» планирует наладить взаимодействие не только с ПГАУ, но и с другими учебными заведениями кластера.

«Благодаря совместной работе учебного заведения, министерств образования и сельского хозяйства, профильных работодателей в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в дальнейшем мы получим молодых специалистов с компетенциями, необходимыми для нашего производства», - сказала Юлия Брыкина.

После заседания ректор вуза Олег Кухарев провел для гостей экскурсию по лабораториям образовательно-производственного сельскохозяйственного центра на базе Пензенского ГАУ.