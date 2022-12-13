Медведи живут бок о бок с пензенцами уже четыре года

13.12.2022 | 17:33

Во вторник, 13 декабря, в России отмечается День медведя. Пензенская область не входит в ареал его обитания, однако с осени 2018 года в некоторых районах региона находят следы пребывания лесного хозяина.

Как рассказали в пресс-службе областного министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, всего с октября 2018-го по август 2022-го зафиксировано 25 случаев пребывания медведя на территории 9 районов.

Следы животного находили в Земетчинском районе, правобережных частях Лунинского и Бессоновского, а также в Городищенском, Никольском, Сосновоборском, Кузнецком, Шемышейском и Камешкирском районах.

Появление медведя в Пензенской области специалисты связывают с миграционной активностью этого вида млекопитающих из-за крупных лесных пожаров, которые произошли в ряде регионов РФ в последние годы.

«Максимальное количество встреч за пятилетний период приходилось на май и июнь, что, вероятно, связано с периодом гона, а в дальнейшем – с началом нажировочного периода», - отметили в минлесхозе.

Жителям области напомнили о соблюдении мер предосторожности при посещении лесов. Нужно держаться преимущественно открытых мест и редколесий, чтобы вовремя заметить приближение медведя и принять меры для его отпугивания. Длительное время двигаться через густые заросли не рекомендуется.