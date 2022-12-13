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Общество

Бизнес может использовать облачный офис от «МегаФона»

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Компания «МегаФон» предложила своим корпоративным клиентам отечественную альтернативу иностранному программному обеспечению. Она разработана на базе продуктов «МойОфис».

Решения для коммуникации и работы с различными видами документов, корпоративная почта доступны в «МегаФон Облаке».

Продукт подходит и крупному бизнесу, и небольшим компаниям, доступен по подписочной модели (SaaS). Подключение занимает не более одного дня, при этом организация не тратится на установку и развертывание системы.

Сервис размещается в облаке, поэтому, используя решения «МойОФис», можно совместно создавать и редактировать документы в режиме реального времени с любого устройства и из любой точки мира.

«После ухода с рынка иностранных вендоров многие компании остались без привычных базовых офисных программ и начали искать отечественные аналоги. При этом бизнес не готов тратить дополнительные серверные ресурсы и отдает предпочтение использованию гибридных или полностью облачных решений, спрос на которые растет кратно. В партнерстве с компанией «МойОфис» мы предоставляем клиентам доступ к привычным и удобным офисным инструментам в «МегаФон Облаке». Облачная модель сокращает расходы на организацию рабочего места и сохраняет эффективность бизнес-процессов, что делает ее доступной для среднего и малого бизнеса», - прокомментировал директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям «МегаФона» Александр Осипов.

«Мы стремимся сделать наши решения доступными для организаций и бизнеса любых размеров и любого уровня технического оснащения, поэтому помимо классического реселлерского канала активно развиваем модель SaaS. Доступ к безопасному и современному офисному ПО по подписке снижает инфраструктурные затраты заказчиков, а также позволяет быстро организовать удаленную совместную работу с документами и повысить эффективность работы до 30%», - рассказал коммерческий директор «МойОфис» Александр Иванников.

Клиенты, ориентируясь на свои потребности, могут выбрать подходящий пакет услуг на сайте: «Почта» (работа с электронными письмами и управление корпоративной почтовой системой), «Офисные предложения» (хранение файлов и совместная работа с документами онлайн), «Профессиональный» (приложения для общения и совместной работы с документами офлайн и онлайн).

«МегаФон Облако», в котором размещаются решения «МойОфис», отличает надежность и безопасность. Они подтверждены аттестацией по наивысшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1, предъявляемых к государственным информационным системам. Поэтому, помимо коммерческих компаний, продукт могут использовать государственные заказчики.

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