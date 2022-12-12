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Общество

Врач объяснил, что нужно сделать в первую очередь при гриппе у ребенка

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В России продолжает увеличиваться заболеваемость ОРВИ и различными видами гриппа.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, при несоблюдении гражданами мер профилактик пик заболеваемости гриппом может наступить к новогодним праздникам.

Терапевт Андрей Звонков рассказал, что с наступлением холодов в Россию с Востока вернулся грипп А (H1N1), который в народе называют свиным.

По состоянию на 9 декабря, в Пензенской области было подтверждено 66 случаев гриппа, из которых 21 вызваны штаммом H1N1. Для сравнения: на 4 декабря было выявлено всего 9 случаев этого заболевания.

Звонков подчеркнул, что если гриппом заболел ребенок, особое внимание надо обращать на повышение температуры, пишет «Парламентская газета».

«У детей очень плохая терморегуляция. И если взрослый будет «нагреваться» долго, ведь у него большая площадь тела, к примеру, утром может быть 37 градусов и только к вечеру столбик термометра доберется до 38, то у ребенка через два часа может подскочить до 39 и даже 40. Это очень серьезно, дети погибают не от вируса гриппа, а от высокой температуры, у них может дело окончиться отеком мозга, судорогами и все», - предостерег Звонков.

А вот у взрослых нужно сбить жар, если человек плохо переносит высокую температуру.

«Но до 38 градусов можно попробовать потерпеть, ведь высокая температура убивает вирус гриппа в отличие от вируса ковида», - рекомендовал врач.

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Источник — pnp.ru
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