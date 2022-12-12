В мэрии Пензы рассказали, у кого есть шанс получить жилищный сертификат

12.12.2022 | 12:04

Список получателей социальной выплаты на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка - 328 тысяч рублей - в Пензе теперь формируется по-новому. Изменения были внесены 24 ноября региональным правительством (источником финансирования является областной бюджет).

Некоторые семьи имеют право на включение в список в первую очередь, некоторые - в первоочередном порядке, и это разные вещи.

В первую очередь попадают семьи, имеющие в составе инвалида (супруг, супруга или дети). Они должны письменно сообщить о наличии инвалидности у члена семьи или представить документ, содержащий сведения о ней.

Право на включение в список получателей выплаты в первоочередном порядке (на деле это означает во вторую очередь) получили семьи, в которых супруг или супруга являются (являлись) участниками специальной военной операции. Они должны представить копии документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации, или копию уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, или копию документа, подтверждающего факт прекращения военной службы по частичной мобилизации, контракту или контракту о добровольном содействии.

Все остальные семьи включаются в список в третью очередь.

С 2011 по 2021 год выплату на улучшение жилищных условий получила 1 441 семья Пензы. В 2022-м молодым супругам вручили еще 57 жилищных сертификатов на общую сумму 18,6 млн рублей, сообщили в городской администрации.