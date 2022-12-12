Употребление воды «Ключ здоровья» нормализует работу сердца и сосудов

12.12.2022 | 11:42

От нормальной работы сердечно-сосудистой системы в организме человека зависят все жизненно важные процессы. Кровь разносит по телу питательные вещества, кислород и воду с растворенными в ней микроэлементами, а сердце - мощный мотор, который работает без остановки.

Пандемия ковида нанесла удар по здоровью жителей Пензенской области: начиная в 2020 года наблюдается рост сердечно-сосудистых патологий более чем на 20%. Сейчас, когда вирус отступил, многие борются с его осложнениями.

Восстановить сердце и сосуды можно не только за счет медицинских препаратов. Вернуть молодость и вновь почувствовать силы поможет правильный режим питания. Ежедневное употребление качественной артезианской воды в нужных количествах полезно и тем, кто занимается профилактикой, и тем, кто восстанавливается после болезни.

Для здоровья сердца и сосудов, согласно выводам специалистов, важно употреблять достаточное количество жидкости. Каждое утро натощак рекомендуется выпивать стакан теплой или холодной воды. Так восполняется ее дефицит, возникший за ночь, запускаются обменные процессы.

Исследования показывают: те, кто выпивает минимум 5 стаканов воды в день, имеют почти на 50% меньше шансов развития инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых болезней.

Принято считать, что нормой является употребление 1,5-2 литров воды в день. Однако последние выводы медиков показывают, что все индивидуально. Определяя свой питьевой режим, важно помнить про феномен скрытой жажды, когда организм испытывает дефицит влаги, но не подает никаких сигналов.

Чтобы сохранить или вернуть здоровье сердцу и сосудам, врачи рекомендуют выбирать артезианскую воду, насыщенную магнием, калием и натрием. Эти микроэлементы нужны для передачи сердечных импульсов и увеличения податливости стенок сосудов. Калий и магний настолько важны, что существует даже специальная диета для здоровья сердца.

Пензенцам доступна артезианская вода «Ключ здоровья», содержащая все нужные микроэлементы в необходимых пропорциях.

Эту воду называют живой, поскольку она не проходит многоступенчатую очистку, в том числе хлорсодержащими препаратами. Ее добывают в экологически чистом месте, близ села Ольшанка Пензенской области, поднимая с глубины в 180 метров.

Киоски «Ключ здоровья» расположены в шаговой доступности от жилых домов и офисных центров. Цена литра вполне демократична, в отличие от воды премиального класса схожего качества, стоимость которой от 100 рублей.

Также можно заказать воду «Ключ здоровья» через сервис доставки «Торнадо».