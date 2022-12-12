Сетевое издание|18+|Понедельник|12 дек 2022|12:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

«ТНС энерго» вошла в национальный рейтинг прозрачности закупок

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


По результатам 2022 года группа компаний «ТНС энерго» признана одной из лучших среди корпоративных заказчиков и стала обладателем высшей оценки - сертификата высокой прозрачности.

Организационный комитет проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» проанализировал заявки 336 участников. По результатам сравнительного анализа ГК «ТНС энерго» заняла 16-е место из 98 в классе корпоративных закупщиков.

Среди критериев, по которым оценивались компании, учитывались: число поставщиков, допущенных к конкурентным процедурам, число поданных заявок на участие, доля отклоненных и состоявшихся закупок, а также доля процедур без заявок на участие, с единственной соответствующей заявкой.

Достижение «ТНС энерго» обусловлено высокими показателями эффективности закупочной деятельности. Добиться положительных результатов удалось благодаря развитию здоровой конкурентной среды среди поставщиков услуг компании.

«Наша закупочная деятельность направлена на реализацию конкретных задач, обеспечивающих необходимый уровень предоставления услуг многомиллионной аудитории наших клиентов. Мы совершенствуем онлайн-сервисы, обеспечиваем развитие интеллектуального учета в многоквартирных домах, повсеместно модернизируем оборудование для оперативного взаимодействия с потребителями.

Для нас как для гарантирующего поставщика, функционирующего на территории 11 субъектов Российской Федерации, важно обеспечить высокий уровень предоставления услуг. Вместе с тем мы постоянно совершенствуем наши закупочные процессы, расширяем возможности участия в закупках юридических и физических лиц, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в условиях развития добросовестной конкуренции и прозрачности», - отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию сервисов Дмитрий Наумов.

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, который специализируется на экономическом и правовом анализе российского рынка государственных и корпоративных закупок с 2006 года.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте