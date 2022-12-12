«ТНС энерго» вошла в национальный рейтинг прозрачности закупок

12.12.2022 | 10:45

По результатам 2022 года группа компаний «ТНС энерго» признана одной из лучших среди корпоративных заказчиков и стала обладателем высшей оценки - сертификата высокой прозрачности.

Организационный комитет проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» проанализировал заявки 336 участников. По результатам сравнительного анализа ГК «ТНС энерго» заняла 16-е место из 98 в классе корпоративных закупщиков.

Среди критериев, по которым оценивались компании, учитывались: число поставщиков, допущенных к конкурентным процедурам, число поданных заявок на участие, доля отклоненных и состоявшихся закупок, а также доля процедур без заявок на участие, с единственной соответствующей заявкой.

Достижение «ТНС энерго» обусловлено высокими показателями эффективности закупочной деятельности. Добиться положительных результатов удалось благодаря развитию здоровой конкурентной среды среди поставщиков услуг компании.

«Наша закупочная деятельность направлена на реализацию конкретных задач, обеспечивающих необходимый уровень предоставления услуг многомиллионной аудитории наших клиентов. Мы совершенствуем онлайн-сервисы, обеспечиваем развитие интеллектуального учета в многоквартирных домах, повсеместно модернизируем оборудование для оперативного взаимодействия с потребителями.

Для нас как для гарантирующего поставщика, функционирующего на территории 11 субъектов Российской Федерации, важно обеспечить высокий уровень предоставления услуг. Вместе с тем мы постоянно совершенствуем наши закупочные процессы, расширяем возможности участия в закупках юридических и физических лиц, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в условиях развития добросовестной конкуренции и прозрачности», - отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию сервисов Дмитрий Наумов.

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, который специализируется на экономическом и правовом анализе российского рынка государственных и корпоративных закупок с 2006 года.