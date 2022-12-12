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Общество

Пензенцы надеются, что губернатор решит их коммунальные проблемы

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В преддверии прямого эфира с губернатором, намеченного на 15 декабря, жителям Пензенской области предложили оставлять для него вопросы в соцсетях. Люди призыв услышали и прислали главе региона множество обращений. В «Одноклассниках» почти все они касаются личных коммунальных проблем граждан и отсутствия приемлемых дорог.

На невозможность нормально передвигаться жалуются жители Каменского и Колышлейского районов, улицы Курмыш в Рамзае, села Большая Елань, Кондоля и Урлейки, улицы Школьной и Рабочей в селе Секретарка, улицы Моховой в Нижнем Ломове. Подключается и областной центр: упомянуто отсутствие тротуара на улице Ивановской в Терновке, перехода на Аустрина у мясокомбината, дороги на улице Ермака в Монтажном.

Также люди ждут, что губернатор остановит стекание канализационных вод в подвал (Карпинского, 26), прибавит тепла в квартирах (проспект Строителей, 82; Герцена, 9; пятиэтажки в Старой Каменке), откачает воду из уже залитого подвала (Герцена, 11), разберется с утечкой на улице (Кулакова, 1) и объяснит, почему, если в доме никто не живет и не прописан, все равно нужно платить за вывоз мусора.

Есть и другие обращения, ответить на которые будет сложнее: «Я живу в Грабове, работала всю жизнь, а пенсию получаю 13 800, и как на эту пенсию прожить?», «Сделайте, чтобы можно было купить за материнский капитал квартиру без кредита и ипотеки», «Пенсионерам, что, всю пенсию отдать за жкх, а самим лапу сосать?»

От аккаунта правительства Пензенской области на странице губернатора указано: «Ответы на ваши вопросы будут озвучены в ходе прямой линии. Если на какой-то из вопросов в ходе прямой линии ответ не прозвучит, то на него обязательно отреагируют ответственные ведомства».

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