Владимир Путин ответил на вопрос о мобилизации после Нового года

09.12.2022 | 17:12

В пятницу, 9 декабря, Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встреч на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке ответил на вопрос, какие факторы могли бы сделать необходимой дополнительную мобилизацию после Нового года.

По его словам, таких факторов сегодня нет, не просматривается.

«Я же сказал, половина уже мобилизованных все еще в резерве», - цитирует президента РИА «Новости».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация, 28 октября было объявлено о ее завершении.

Власти не обсуждали возможность второй волны мобилизации в России. Так на соответствующий вопрос отвечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 ноября.