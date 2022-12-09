В Пензенской области в администрации отключили свет за долги

09.12.2022 | 08:37

В Пензенской области жители Балкашина Белинского района продолжают выяснять причины отключения электроэнергии в администрации сельсовета, повлиявшего на возможность покупать продукты питания (в здании расположен едва ли не единственный продуктовый магазин).

Света там нет с 29 ноября. Причина - в задолженности перед ресурсоснабжающей организацией. Как выяснилось, она составляет более 900 000 рублей.

«Задолженность возникла из-за неисполнения полномочий в сфере водоснабжения главой администрации Балкашинского сельсовета, из-за чего жители не оплачивали услугу по тарифу и образовался большой долг за потребленное электричество при осуществлении водоснабжения», - сообщили в региональном правительстве.

3 декабря глава администрации Белинского района встречался с жителями села, чтобы объяснить ситуацию. Решить проблему планируют до 20 декабря.

Местного жителя Дмитрия Б. удивило, что за долги населения ресурс отключили именно в администрации.

«Насколько я знаю, если долг у населения, то и отключают население, а не администрацию.

Жители села уже знают, что там долг с шестью нулями, и понятно, почему энергетики и не хотят администрацию подключать», - высказался мужчина.

Его возмутило, что сельсовету вообще позволили накопить такой долг. ««Куда смотрели контролирующие органы?» - поинтересовался Дмитрий.

«Органы муниципальной власти, в том числе администрация Балкашинского сельсовета, являются самостоятельными в своей деятельности. Управление финансов администрации Белинского района имеет право проводить и проводит проверку правильного расходования бюджета (доходов и расходов), а не исполнения полномочий сельсоветом», - ответили пользователю в правительстве.

Понесет ли глава местной администрации наказание, неизвестно.