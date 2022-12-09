В Пензе мать четверых детей уговорили убраться и постирать

09.12.2022 | 14:15

В Пензенской области не все родители ответственно относятся к воспитанию своих детей. Некоторые нарушают их права на безопасное проживание. О проблемах рассказала уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова.

В пятницу, 9 декабря, к омбудсмену обратилась тетя троих детей - девочки 15 лет и двух мальчиков, 4 и 15 лет, из Кузнецка. Она попросила защитить детей от их пьющей и нигде не работающей матери, которая часто приводит домой посторонних мужчин и пьет с ними.

«Информация срочно передана в администрацию города», - пояснила Елена Столярова.

Опасная ситуация сложилась и в пензенской семье с четырьмя детьми от разных отцов, которые не интересуются ими и не выделяют деньги на содержание.

«Живут в трехкомнатной квартире вместе с дядей. В квартире - антисанитария, тараканы, грязь, немытая посуда, нестираная детская постель. Дети часто болеют. Матери 40 лет, непьющая, не инвалид, неработающая, привыкшая к такому образу жизни. Не получает пособия на детей, так как в 2010 году обналичила материнский капитал, купив в селе избушку на 15 кв. м, непригодную для жилья, и поделив деньги с кредиторами», - рассказала омбудсмен.

Из-за наличия этой недвижимости в собственности женщине отказывают в начислении детских пособий.

«Социальные службы предложили матери по ее заявлению временно поместить детей в реабилитационный центр, чтобы в квартире провести уборку, протравление тараканов, вычистить грязь, постирать детскую одежду и постельное белье, а затем вернуть детей в чистую квартиру. Матери объяснили, что нужно сделать, но под присмотром социальных служб. Мать согласилась с таким предложением, чтобы избежать ограничения в родительских правах», - дополнила Елена Столярова.

Семью взяла на контроль администрация Октябрьского района.