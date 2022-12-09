Общество

В Пензе депутатам выделят миллионы на решение проблем горожан

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Из бюджета Пензы предлагается выделить 70 млн рублей на исполнение наказов избирателей в 2023 году.

Об этом на заседании в гордуме в пятницу, 9 декабря, сообщила начальник финансового управления Ольга Завьялкина.

Таким образом, на каждого из 35 депутатов как по одномандатным округам, так и по единому избирательному округу придется по 2 млн рублей.

Ранее народные избранники поднимали вопрос об увеличении суммы, ежегодно выделяемой на исполнение наказов избирателей, в связи с нехваткой средств на решение накопившихся проблем.

Некоторое время в городском бюджете вообще не были заложены деньги на эти цели. Теперь стало известно, что увеличить финансирование не представляется возможным.

В рамках исполнения наказов, как правило, депутаты направляют средства на ремонт школ и детсадов, обновление игровых и спортивных площадок, асфальтирование тротуаров и внутридворовых дорог и т. д.

Есть вероятность, что в начале 2023 года каждому из депутатов дополнительно выделят по 1 млн рублей. Если это произойдет, то общая сумма составит 3 млн.

Окончательное решение о выделении денег будет принято на ближайшей сессии гордумы.

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