В парке Города Спутника начинается сезон зимних праздников

09.12.2022 | 16:08

Город Спутник открывает сезон зимних праздников. Жителей и гостей микрорайона в субботу, 10 декабря, будут рады видеть в парке Спутника у снежной горки, где с полудня начнется традиционный праздник «Привет, зима!».

Конкурсы с аниматорами и сладкими подарками, чай со сладостями, а главное - настоящий Дед Мороз ждут всех.

Если позволит погода, в этот же день в парке начнут работать любимые жителями зимние аттракционы.