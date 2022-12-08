В Пензе студентам рассказали, какие бывают наказания и за что

08.12.2022 | 20:14

«Если на улице нашли банковскую карту, что с ней надо сделать: отдать в банк, принести в полицию, если это учебное заведение - отдать на вахту, в администрацию. Ни в коем случае нельзя этой банковской картой что-либо оплачивать», - предупредила старший инспектор ПДН ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Юлия Чертовски.

Пензенские студенты внимательно слушали сотрудников полиции, ведь в такой ситуации рискует оказаться каждый, и от дальнейших действий молодых людей может зависеть их судьба. Для молодежи сотрудники регионального управления МВД совместно с представителями общественного совета организовали урок правового информирования.

В рамках встречи молодые люди узнали, чем отличается административная ответственность от уголовной, какое наказание последует за правонарушение или преступление. Стражи порядка провели разъяснительную работу с целью недопущения распространения экстремистской идеологии.

В завершении урока полицейские пожелали ребятам всегда оставаться патриотами и вести законопослушный образ жизни.