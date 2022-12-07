В мэрии объяснили, чем в школе занимается советник по воспитанию

07.12.2022 | 14:32

Чем занимается советник директора школы по воспитанию и работе с детскими организациями общественной направленности? Функционал введенной недавно должности обсуждался на заседании комиссии Пензенской городской думы в среду, 7 декабря.

Заммэра Сергей Волков рассказал, что в этом учебном году уделяется большое внимание патриотическому воспитанию школьников, проводятся «Разговоры о важном», различные мероприятия с аналогичной повесткой.

По его словам, в Пензе официально зарегистрированы 305 детских организаций общественной направленности на базе школ и еще 20 - на базе ссузов и вузов. Советник директора отвечает за проводимую ими работу, координирует ее.

Сергей Волков подчеркнул, что во всех 85 образовательных учреждениях такая ставка имеется, в детсадах ее нет.

«Я думал, у нас будет вливание новой крови. Получается, мероприятия как шли, так и будут идти», - констатировал депутат Юрий Зиновьев.

«Теперь есть конкретный человек, который за эту работу отвечает», - еще раз отметил Сергей Волков, завершив обсуждение.

Зиновьев предложил тщательнее изучить функционал советников и предусмотреть профессиональное развитие специалиста на этой должности.