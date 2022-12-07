«Термодом» предлагает новые объекты для комфорта жителей области

07.12.2022 | 17:18

Вот уже почти 25 лет «Термодом» возводит дома. Это известный факт и, пожалуй, первое определение, что приходит в голову: «Термодом» - это застройщик.

Но не всякий застройщик готов не только дать людям тепло под крышей, но и мощно вложиться в окружение этого жилья, как делает «Термодом».

В ноябре экономически сложного 2022 года «Термодом» за свой счет продлил тропу здоровья. Жители и гости Города Спутника теперь с прогулки возвращаются позже, но, главное, укрепляют здоровье и ничего за это не платят.

«Термодом» готов пойти еще дальше. Сейчас холдинг предлагает пензенским министрам поддержать идею освоения большой зоны для отдыха, которая определенно станет местом притяжения не только десятков тысяч жителей ближайших территорий.

Биатлонная трасса, новый благоустроенный пляж, парк, сафари-парк, бассейн, стадион, ледовая арена, ипподром, новая набережная с велодорожками, расчищенная старица Суры с мостами и речным транспортом - то, что предлагает сделать «Термодом».

Все грандиозное начинается с идеи. Когда речь о «Термодоме» и его руководителе, идеи всегда есть.