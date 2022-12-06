«Термодом» залил каток для жителей Города Спутника

06.12.2022 | 09:58

Строительный холдинг «Термодом» продолжает заботиться о комфорте жителей и гостей Города Спутника, соблюдая многолетние традиции микрорайона: в парке Спутника снова залит каток, на котором хорошо провести время могут все желающие.

Ежедневно состояние катка поддерживают сотрудники холдинга, вход, как всегда, бесплатный.

В первые выходные декабря на катке уже побывало несколько тысяч человек, а будет еще больше.

С наступлением снежной погоды в парке также откроются горки и другие аттракционы, набережная наряжена гирляндами, вскоре на площади усилиями «Термодома» будет установлена главная елка.

Оценить красоту зимнего Спутника все желающие могут уже сейчас.