«Индилайт» и «Поваренок.ру» запустили новогодний конкурс

06.12.2022 | 12:21

«Новогодние идейки приготовим из индейки!» - так называется новогодний конкурс, который совместно запустили бренд «Индилайт», принадлежащий группе компаний «Дамате», крупнейшему производителю мяса индейки в России, и один из самых посещаемых российских кулинарных сайтов «Поваренок.ру», в базе которого содержится более 150 тысяч рецептов.

По результатам конкурса 10 победителей получат в качестве призов бытовую технику.

Это третий совместный проект бренда и кулинарного портала, направленный на увеличение узнаваемости бренда и популяризацию продукции из индейки. Второй конкурс прошел летом этого года и всего за полтора месяца собрал 117 оригинальных рецептов из колбас, ветчин и готовых к употреблению продуктов из индейки. Пользователи активно создавали рецепты, подходящие для перекуса в школу, общались друг с другом, оценивали и комментировали работы.

Зимний конкурс рецептов посвящен новогоднему меню из индейки: участники будут создавать праздничные блюда из продукции «Индилайт», делиться кулинарными секретами и идеями оригинальной подачи блюд. Для участия в конкурсе пользователям сайта предложили придумать рецепты, которые украсят стол в новогоднюю ночь.

Работы конкурсантов должны отвечать трем правилам. Первое - необходимо предоставить не менее трех пошаговых фото. Второе - в кадре требуется присутствие продукта из мяса индейки от «Индилайт». Третье - рецепт должен соответствовать тематике конкурса.

Всего в акции предусмотрено десять призовых мест. Победитель получит хлебопечку, занявший второе место - мясорубку. Среди призов также соковыжималка, чайник, блендер и иная бытовая техника. Самые активные пользователи, выложившие больше всего работ, получат подарки.

Рецепты принимаются с 5 декабря 2022-го по 8 января 2023-го, а итоги конкурса будут подведены после новогодних праздников.

Оценивать результаты и выбирать победителей будут члены жюри. Они поставят баллы за подачу, оформление, сервировку, сложность, стилистику и оригинальность рецепта.

Подробнее ознакомиться с правилами конкурса, узнать о призах и посмотреть работы участников можно на сайте.