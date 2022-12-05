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Общество

В Пензенской области выросло число умных устройств

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В Пензенской области с начала года количество умных устройств, которые ежедневно используются населением, возросло на 20%.

Специалисты компании «МегаФон» отметили, что наиболее востребованными в регионе являются системы и модули для охраны дома. Также сим-карты часто устанавливают в автомобильных устройствах GSM-сигнализации, смарт-розетках, котлах отопления, на шлагбаумах или воротах.

Пензенцы активно управляют приборами, используя мобильные приложения или СМС-команды. Таковых на терминалы поступает порядка 90 тысяч ежемесячно, что эквивалентно дважды скопированным и отправленным в коротких сообщениях четырем томам «Войны и мира».

«Умные решения для жизни становятся все более популярными среди жителей региона. С начала года потребительские устройства передали через интернет почти 230 терабайт данных, на 55% больше, чем за тот же период годом ранее. Благодаря сим-картам техника слушается владельца вне зависимости от расстояния», - прокомментировал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

Наличие стабильной мобильной связи - важное условие работы умных систем в регионе. Для комфортного общения как людей, так и устройств оператор постоянно совершенствует качество связи и расширяет покрытие, в том числе в небольших и отдаленных пунктах. Только в этом году инженеры «МегаФона» построили и модернизировали объекты связи в 19 районах области.

Согласно прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для умного дома до 2023 года составят в среднем около 30%.

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