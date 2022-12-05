Терпение лопнуло: жильцы дома на улице Пушкина вышли во двор

05.12.2022 | 20:00

У дома № 25 на улице Пушкина в морозный вечер было людно. Жильцы организовали собрание - устали терпеть. Их просьбы остаются без внимания управляющей компании «Проспект».

«Отмостка сделана очень плохо. Некачественные материалы, клали на старую отмостку, которая 1974 года. Состояние наших входных групп - подойти к подъезду страшно. Дом со скосом идет, и у восьмого подъезда жители спотыкались неоднократно», - сообщила жительница дома № 25 на ул. Пушкина Ирина Грошева.

Плохое освещение, неудачное расположение сушилок, отсутствие тротуара - причин для недовольства у горожан много. Проблемы не заканчиваются на прилегающей к дому территории. В подъезде жители также отмечают нарушения и недочеты.

«Окна нам поставили два года назад, запенили и забыли благополучно. Теперь эта пена превратилась в песок, и мы боимся, что при сильном урагане окна полетят вниз», - рассказала жительница дома № 25 на ул. Пушкина Татьяна Тумеркина.

Люди жалуются на старую проводку, а также на отремонтированную совсем недавно, но все еще приносящую неприятности крышу дома.

«После каждого дождя все течет, протекают потолки», - отметила женщина.

«Сейчас окончательно терпение лопнуло. Мы хотим бороться. Мы хотим видеть свой дом благоустроенным, красивым, безопасным», - заявила Ирина Грошева.

Представители управляющей компании на собрание не пришли, предложив жильцам пообщаться в рабочее время, а также проверить отчеты о сделанном в доме - в системе ГИС ЖКХ. Старшую по многоэтажке, как выяснилось, на эту встречу не приглашали.