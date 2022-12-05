Средства с соцсчетов можно потратить в «Караване» и «Скидкино»

05.12.2022 | 10:47

При поддержке Сбера в Пензенской области внедрена технология Social ID, ее разработали для получателей социальных выплат. Суть в том, чтобы за деньги не нужно было отчитываться: специальная программа не даст потратить средства не по назначению.

Использование новой технологии позволит органу социальной защиты автоматизировать контроль за целевым использованием средств, а жителям региона - исключить ежемесячное посещение соцслужбы для подтверждения совершенных покупок и представления подтверждающих документов.

Социальную выплату переводят на специальный счет, прикрепленный к банковской карте МИР, списание средств возможно лишь на приобретение перечня товаров первой необходимости, который утвержден Социальным управлением г. Пензы.

Пока приобрести товары можно только в торговых точках группы компаний «Дионис-Караван»: «Скидкино», «Караван» и «Караван 24» на территории всей Пензенской области. В будущем количество партнеров Social ID может расшириться. По программе приобретаются любые продукты: мясо, рыба, хлеб, молочка, овощи и другие.

«Региональная сеть магазинов «Караван» и «Скидкино» придерживается политики ответственного ценообразования на социально значимые продукты, работая в тесном взаимодействии с правительством Пензенской области и с отраслевыми министерствами. Во главе угла - продовольственная безопасность населения. «Караван» и «Скидкино» обеспечит семьи, нуждающиеся в дополнительной поддержке, необходимыми продуктами питания по доступным ценам», - пояснила директор сети Елена Учайкина.

Проект по внедрению технологии Social ID реализуется Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, ГК «Дионис-Караван», Социальным управлением Пензы, АО «Расчетные решения» и НКО «Расчетные решения».

Для получения поддержки гражданам не нужно куда-либо ехать и писать заявление. Простую процедуру открытия социального счета можно пройти онлайн. Более подробная информация о программе доступна на сайте минтруда.

Технология реализована в рамках системы «Социальный процессинг», которая обеспечивает высокий контроль за целевым расходованием бюджетных средств, проверяя состав продуктовой корзины на соответствие утвержденному нормативными документами региона каталогу социальных товаров.