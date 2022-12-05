Сетевое издание|18+|Понедельник|5 дек 2022|11:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |

Общество

Средства с соцсчетов можно потратить в «Караване» и «Скидкино»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


При поддержке Сбера в Пензенской области внедрена технология Social ID, ее разработали для получателей социальных выплат. Суть в том, чтобы за деньги не нужно было отчитываться: специальная программа не даст потратить средства не по назначению.

Использование новой технологии позволит органу социальной защиты автоматизировать контроль за целевым использованием средств, а жителям региона - исключить ежемесячное посещение соцслужбы для подтверждения совершенных покупок и представления подтверждающих документов.

Социальную выплату переводят на специальный счет, прикрепленный к банковской карте МИР, списание средств возможно лишь на приобретение перечня товаров первой необходимости, который утвержден Социальным управлением г. Пензы.

Пока приобрести товары можно только в торговых точках группы компаний «Дионис-Караван»: «Скидкино», «Караван» и «Караван 24» на территории всей Пензенской области. В будущем количество партнеров Social ID может расшириться. По программе приобретаются любые продукты: мясо, рыба, хлеб, молочка, овощи и другие.

«Региональная сеть магазинов «Караван» и «Скидкино» придерживается политики ответственного ценообразования на социально значимые продукты, работая в тесном взаимодействии с правительством Пензенской области и с отраслевыми министерствами. Во главе угла - продовольственная безопасность населения. «Караван» и «Скидкино» обеспечит семьи, нуждающиеся в дополнительной поддержке, необходимыми продуктами питания по доступным ценам», - пояснила директор сети Елена Учайкина.

Проект по внедрению технологии Social ID реализуется Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, ГК «Дионис-Караван», Социальным управлением Пензы, АО «Расчетные решения» и НКО «Расчетные решения».

Для получения поддержки гражданам не нужно куда-либо ехать и писать заявление. Простую процедуру открытия социального счета можно пройти онлайн. Более подробная информация о программе доступна на сайте минтруда.

Технология реализована в рамках системы «Социальный процессинг», которая обеспечивает высокий контроль за целевым расходованием бюджетных средств, проверяя состав продуктовой корзины на соответствие утвержденному нормативными документами региона каталогу социальных товаров.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте