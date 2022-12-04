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Общество

В Пензенской области стало на 4 подростка с ВИЧ-инфекцией больше

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В Пензенской области с января по октябрь рост случаев заболевания ВИЧ-инфекцией наблюдался в 11 районах.

Статистику обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

По данным на 1 октября, в области проживало 4 298 инфицированных (4 111 - на ту же дату 2021-го). Наиболее существенный рост, превысивший средний по региону уровень (19,2 на 100 тысяч населения), зарегистрировали в Колышлейском, Малосердобинском, Пачелмском, Никольском, Сосновоборском районах.

В Пензе заболеваемость сократилась на 9,2%. На областной центр пришлось 46,6% от общего числа выявленных случаев.

С января по октябрь, как и в прошлому году, выявили 1 случай ВИЧ среди подростков. Но еще 3 подростка с диагнозом прибыли в Пензенскую область из других регионов.

В ведомстве добавили: отмечается тенденция к росту заболеваемости среди старших возрастных групп. Так, увеличилась доля ВИЧ-положительных среди людей 40-49 лет (с 32,1% в 2021-м до 33,3 в 2022-м), 50 лет и старше (с 13,5% до 15,9%).

«Наиболее опасная с точки зрения вспышечной заболеваемости передача ВИЧ-инфекции через наркотики в Пензенской области составила 8,9% (за 10 месяцев 2021-го - 14,2%)», - сообщили в Роспотребнадзоре.

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